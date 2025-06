Referendum figuraccia di Angelo Bonelli | Un abuso travolto dalle smentite

La polemica di Angelo Bonelli sul presunto abuso nei referendum ha scatenato un vero e proprio autogol, tra smentite e confusione. Il leader di Europa Verde si è fatto coinvolgere in una partita che rischia di minare la credibilità delle istituzioni democratiche. Ma cosa c’è di vero dietro queste accuse? La situazione merita un’analisi approfondita per capire chi sta davvero giocando con il discorso pubblico.

Una denuncia diventata presto un autogol quella di Angelo Bonelli. Il leader di Europa Verde, su X, si accoda ai colleghi di sinistra. Il motivo lo spiega lui stesso: "Nelle cittĂ dove sono in corso i ballottaggi per le amministrative come Taranto, molti presidenti di seggio chiedono agli elettori se vogliono votare anche per i referendum. Un abuso! Chiedo al ministro Piantedosi di intervenire e annuncio interrogazione parlamentare". Peccato però che a fargli notare un piccolo dettaglio, ossia che non c'è nulla di illegale, ci pensino direttamente gli utenti del web. "Obbligare, è un abuso. Intimidire, è un abuso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, figuraccia di Angelo Bonelli: "Un abuso", travolto dalle smentite

Angelo #Bonelli non sa neanche come funziona il #referendum: "Un abuso". Ma ecco la verità #8giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/08/news/bonelli-non-sa-come-funziona-referendum-schede-ritirare-abuso-42904218/… Partecipa alla discussione

Nelle cittĂ dove sono in corso i ballottaggi per le amministrative come Taranto, molti presidenti di seggio chiedono agli elettori se vogliono votare anche per i referendum. Un abuso ! Chiedo al ministro Piantedosi di intervenire e annuncio interrogazione parla Partecipa alla discussione

