Referendum è il primo giorno di voto | tutte le informazioni e le notizie dai seggi

Oggi si apre ufficialmente il primo giorno di voto per il referendum abrogativo, un momento cruciale per la democrazia. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 e riapriranno lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, coinvolgendo quasi 300.000 cittadini bolognesi. Con così tanti elettori chiamati alle urne, ogni voto conta e contribuisce a plasmare il futuro del territorio e delle sue politiche. Resta aggiornato su tutte le notizie dai seggi e partecipa attivamente!

È il primo giorno di votazione per il referendum abrogativo. I seggi sono aperti dalle 7 e lo saranno fino alle 23, per poi riaprire lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Quanti elettori Nel comune di Bologna gli aventi diritto chiamati al voto sono 296.877, di cui 139.650 maschi e 157.227.

