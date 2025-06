Referendum e ballottaggio | l' affluenza al voto alle ore 12 di domenica 8 giugno

Alle ore 12 di questa domenica di grande confronto elettorale, l’affluenza al voto in Abruzzo si attesta al 5,90%, con ancora pochi seggi da chiudere. Un dato che riflette l'interesse e l'importanza di questa giornata di referendum e ballottaggio nel Comune di Ortona, dove ogni voto può fare la differenza. Resta con noi per scoprire come evolverà questa sfida democratica e quale sarà il suo impatto sul futuro locale e nazionale.

Affluenza in calo, ballottaggio con referendum e sfide elettorali a Genova, Taranto, Matera e Ravenna - L'affluenza alle elezioni amministrative ha mostrato un netto calo, fermandosi al 33,4% alle ore 19, rispetto al 36,2% della precedente tornata.

ELEZIONI COMUNALI: GENOVA E RAVENNA AL CENTROSINISTRA, TARANTO E MATERA AL BALLOTTAGGIO Silvia Salis vince a Genova, Alessandro Barattoni a Ravenna. I ballottaggi nel giorno dei referendum su lavoro e cittadinanza. Tiene l'affluenza. Partecipa alla discussione

Sono cinque i quesiti referendari per i quali gli italiani sono chiamati al voto oggi e domani. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì anche per i ballottaggi in 13 Comuni

Referendum 2025 e elezioni, i risultati in diretta e l'affluenza: 5 quesiti alla prova del quorum, ballottaggi a Taranto e Matera - I risultati dei Referendum 2025 e i ballottaggi delle elezioni comunali in diretta: seggi aperti dalle 7, si vota fino alle 23 di oggi, domenica 8 giugno

Referendum su cittadinanza e lavoro: si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15. Attesi i primi rilevamenti sull'affluenza alle 12, 19 e 23.