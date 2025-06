Referendum e ballottaggio | l' affluenza a fine giornata

Alle urne si conclude la prima giornata di votazioni per i referendum e il ballottaggio, con un'affluenza che in alcuni territori come Ortona ha raggiunto il 36,88%, mentre in tutta l'Abruzzo si attesta intorno al 20,45%. Una partecipazione che riflette l'interesse dei cittadini e che sarà decisiva per il futuro delle decisioni politiche. La sfida ora passa alla seconda giornata: ogni voto conta e può fare la differenza.

Urne chiuse al termine della prima giornata di voto a Ortona e in tutto l'Abruzzo dove si vota per i referendum. L'affluenza alle urne alle ore 23 di domenica 8 giugno è stata del 36,88% a Ortona. Questa l'affluenza registrata in Abruzzo alle 23:30 per il referendum (1092 su 1.628): 20,45%.

