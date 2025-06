Referendum e ballottaggi | si vota oggi e domani Seggi aperti alle 7

Oggi e domani gli italiani sono chiamati alle urne: cinque importanti quesiti referendari coinvolgono tutti, mentre i ballottaggi decideranno i nuovi sindaci di alcuni Comuni, tra cui Massafra e Taranto in Puglia. Dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, cittadini e cittadine si recheranno ai seggi per esprimersi e contribuire al futuro del Paese. La partecipazione è fondamentale: scopriamo insieme cosa si decide.

cinque quesiti referendari riguardano tutti gli elettori italiani. I ballottaggi per l’elezione di nuovi sindaci riguardano una piccola parte di Comuni italiani, fra cui quattro in Puglia: Massafra, Orta Nova, Taranto e Triggiano. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. A seguire, lo scrutinio. L'articolo Referendum e ballottaggi: si vota oggi e domani Seggi aperti alle 7 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Referendum e ballottaggi: si vota oggi e domani Seggi aperti alle 7

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ballottaggi Referendum Vota Seggi

Dl elezioni approvato dalla Camera: referendum accorpati ai ballottaggi di giugno - La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il dl elezioni, con 131 voti favorevoli, 77 contrari e 3 astenuti.

#Elezioni Si vota in 117 Comuni, tra cui 4 capoluoghi: Genova, Taranto, Matera e Ravenna. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì 26 maggio. Eventuali ballottaggi l'8 e il 9 giugno, insieme ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza Partecipa alla discussione

I seggi resteranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno in concomitanza con il voto per i referendum. https://rainews.it/articoli/2025/05/elezioni-amministrative-25- Partecipa alla discussione

Referendum e ballottaggi: si vota oggi e domani Seggi aperti alle 7 - I ballottaggi per l’elezione di nuovi sindaci riguardano una piccola parte di Comuni italiani, fra cui quattro in Puglia: Massafra, Orta Nova, Taranto e Triggiano. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle ... Come scrive noinotizie.it

Referendum e ballottaggi: seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani (dalle 7 alle 15) - Info utili sui siti dei Comuni. Il voto si terrà insieme alla consultazione referendaria, che coinvolge invece tutta Italia, sui temi del lavoro e della cittadinanza. Ecco tutto quello che c’è da sape ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum 8 e 9 giugno: per cosa si vota e da che ora saranno aperti i seggi? - Finita l'attesa per i referendum che si potranno votare nella giornata di oggi, 8 giugno 2025, e in quella di domani, 9 giugno. I seggi a breve saranno aperti e sarà possibile votare i cinque quesiti ... Lo riporta tag24.it

Come votare ai ballottaggi e non votare il referendum