Referendum e ballottaggi in Lombardia | 8 milioni di elettori alle urne Gli spareggi di Cernusco sul Naviglio e Rozzano

Domenica in Lombardia si accendono i seggi per un importante momento di democrazia: circa 8 milioni di elettori sono chiamati alle urne per i referendum e i ballottaggi, tra cui spiccano gli spareggi di Cernusco sul Naviglio e Rozzano. Con Milano che conta oltre un milione di votanti, l’aria è carica di attesa e decisioni cruciali: il futuro della regione si decide tra diritto di voto e partecipazione democratica.

Sono circa 8 milioni gli elettori che possono andare a votare in Lombardia per i referendum nei seggi aperti domenica mattina alle 7. A Milano ci sono 1.044.439 elettori, di cui oltre 11.000 alle urne per la prima volta, che potranno votare in 1.260 sezioni allestite in 162 scuole. La consultazione. Oltre che per i 5 referendum, nei seggi aperti domenica fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, in due Comuni si vota anche per il ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco: a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese e a Saronno, in provincia di Varese, sono più di 73mila i cittadini chiamati ancora alle urne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Referendum e ballottaggi in Lombardia: 8 milioni di elettori alle urne. Gli spareggi di Cernusco sul Naviglio e Rozzano

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Referendum Ballottaggi Lombardia 8 Milioni Elettori Urne Spareggi Cernusco Naviglio Rozzano

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum e ballottaggi in Lombardia: 8 milioni di elettori alle urne. Gli spareggi di Cernusco sul Naviglio e Rozzano - Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 8 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 9 giugno. Nelle due città, dove la partita non si è chiusa al primo turno, si sceglie anche il sindaco: centrosinistra ava ... Si legge su ilgiorno.it

Referendum, al voto 8 milioni di lombardi - A Milano gli aventi diritto sono poco più di un milione, 11 mila i diciottenni. In città allestite 1260 sezioni in 162 scuole. Ballottaggi per il sindaco a Cernusco e Saronno ... Secondo rainews.it

Referendum cittadinanza, eventuale Effetto Sì. In Lombardia sono 1,2 milioni i residenti stranieri: 370.200 potrebbero dimezzare i tempi - Tra di loro ci sono 79.600 minorenni, il 28% del totale a livello nazionale. Ma l’effetto quorum pesa sul risultato finale ... Scrive msn.com

Referendum, Anelli: Rai tenga conto 12 milioni di elettori