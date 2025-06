Referendum e ballottaggi 8 e 9 giugno 2025 | urne aperte fino alle 23 Quali sono i quesiti

Il voto del 8 e 9 giugno 2025 rappresenta un appuntamento cruciale per il futuro del nostro Paese. Con urne aperte fino alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, cittadini chiamati a esprimersi su cinque referendum e i ballottaggi in 13 comuni, tra cui Matera e Taranto, avranno l’opportunità di influenzare decisioni fondamentali. Scopriamo insieme i quesiti e le ragioni dietro queste importanti scelte democratiche.

Dalle 7 di domenica 8 giugno urne aperte fino alle 23 per il voto su cinque referendum e per i ballottaggi in 13 comuni, tra cui Matera e Taranto, oltre che il primo turno delle Comunali a Nuoro. Urne aperte anche domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Sono quattro i quesiti che riguardano la disciplina del lavoro, promossi dalla Cgil. Il quindi è invece sulla cittadinanza ed è promosso da un Comitato formato da centinaia di associazioni e presieduto da Riccardo Magi, Sonny Olumati e Deepika Salhan. Perché il referendum sia valido, l’affluenza dovrà superare il 50%+1 degli aventi diritto al voto, così da raggiungere il quorum. 🔗 Leggi su Open.online

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Referendum Ballottaggi Giugno Urne

Dl elezioni approvato dalla Camera: referendum accorpati ai ballottaggi di giugno - La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il dl elezioni, con 131 voti favorevoli, 77 contrari e 3 astenuti.

Prima Pagina "Il Manifesto" di martedì 3 giugno 2025 Partecipa alla discussione

Referendum su lavoro e cittadinanza e ballottaggi per scegliere i sindaci: si vota oggi e domani - Urne aperte in tutta Italia per i cinque quesiti abrogativi e, solo in alcuni centri, si svolge anche il secondo turno delle elezioni comunali ... Come scrive today.it

Elezioni, urne aperte: grande attesa per i ballottaggi di Lamezia, Matera, Taranto e per le comunali in Sardegna - Oggi, 8 giugno e domani, lunedì 9 giugno, è in programma il turno di ballottaggio delle elezioni comunali e delle amministrative in Sardegna ... Segnala strettoweb.com

Referendum 8 e 9 giugno: per cosa si vota e da che ora saranno aperti i seggi? - Finita l'attesa per i referendum che si potranno votare nella giornata di oggi, 8 giugno 2025, e in quella di domani, 9 giugno. I seggi a breve saranno aperti e sarà possibile votare i cinque quesiti ... Secondo tag24.it

Come votare ai ballottaggi e non votare il referendum