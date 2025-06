Referendum e ballottaggi 8 e 9 giugno 2025 affluenza alle 12 poco sopra il 7% Urne aperte fino alle 23 Quali sono i quesiti

L'affluenza alle urne per i referendum e i ballottaggi dell'8 e 9 giugno 2025 si attesta poco sopra il 7% alle 12, con le urne aperte fino alle 23. Un dato che si aggiornerà nel corso della giornata, mentre gli italiani si preparano a esprimere il loro voto su questioni fondamentali. Con i seggi ancora aperti, la sfida ora è capire come evolverà questa partecipazione e quali saranno le decisioni che plasmeranno il futuro del paese.

È poco superiore al 7% l’affluenza alle 12 per il voto dei cinque referendum in corso oggi domenica 8 giugno e domani 9 fino alle 15. Secondo i dati del ministero dell’Interno di 44.331 sezioni su 61.591, l’affluenza nazionale alle 12 del primo giorno di voto è del 7,13%. Il dato successivo sarĂ diffuso al solito alle 19, e poi alle 23, alla chiusura dei seggi per la prima giornata di voto. I referendum e i ballottaggi dell’8 e 9 giugno. Dalle 7 di domenica 8 giugno urne aperte fino alle 23 per il voto su cinque referendum e per i ballottaggi in 13 comuni, tra cui Matera e Taranto, oltre che il primo turno delle Comunali a Nuoro. 🔗 Leggi su Open.online

