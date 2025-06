Referendum e ballottaggi 8 e 9 giugno 2025 affluenza al 16% alle 19 Urne aperte fino alle 23

Alle 19, l’affluenza parziale ai referendum del 8 e 9 giugno 2025 si attesta intorno al 16%, un dato che suscita attenzione e riflessione. Con le urne aperte fino alle 23 e poi di nuovo lunedì mattina, il voto è un momento cruciale per determinare il futuro del lavoro e della cittadinanza nel nostro Paese. Ricordate: affinché i referendum siano validi, almeno il 50% degli aventi diritto deve esercitare il proprio diritto di voto, pari a circa 25 milioni di cittadini.

Alle 19 l’affluenza parziale ai referendum su lavoro e cittadinanza si attesta intorno al 16 per cento (15,91). È quanto emerge dai dati del portale Eligendo e del Viminale quando sono giunti i dati di 58.573 seggi su 61.591. Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi e riapriranno lunedì dalle 7 alle 15. Perché i referendum siano considerati validi, è necessario che si rechi alle urne almeno il 50 per cento degli aventi diritto, pari a circa 25 milioni di elettori. Alle 12, l’affluenza era di poco sopra il 7% (7,4). Il dato successivo sarà diffuso alle 23, alla chiusura dei seggi per la prima giornata di voto. 🔗 Leggi su Open.online