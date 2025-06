Referendum due giorni per votare Quanti e chi sono i ’nostri’ elettori

Tra oggi e domani, l’Italia si mobilita per cinque cruciali referendum abrogativi, coinvolgendo cittadini dell’Empolese Valdelsa in una doppia giornata di partecipazione democratica. Questi voti toccheranno temi fondamentali come lavoro, sicurezza e cittadinanza italiana, sottolineando l’importanza di ogni singola preferenza. Ricordiamo che affinché le proposte siano approvate, il quorum del 50% più uno degli aventi diritto deve essere raggiunto. La partecipazione di tutti è essenziale per plasmare il nostro futuro.

di Damiano Nifosì Appuntamento alle urne oggi e domani per l'Italia, così come per gli abitanti dell' Empolese Valdelsa che si preparano a una due giorni dedicata ai cinque referendum abrogativi che abbracciano temi quale il lavoro, la sicurezza sul lavoro e la cittadinanza italiana. Si ricorda che, affinché si esprima quanto proposto dal referendum, ogni quesito dovrà raggiungere il quorum, vale a dire che il 50% più uno degli aventi diritto dovranno esprimere la loro preferenza. A Empoli il totale degli elettori votanti raggiunge i 34.994, divisi in 18.299 femmine (circa il 52% del totale) e 16.

