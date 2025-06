Referendum dell' 8 e 9 giugno l' affluenza in Toscana alle 12 è al 1030%

Oggi e domani, Toscana e Italia si preparano a esercitare un importante diritto civico con il referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Alle 12, l’affluenza in Toscana ha già raggiunto il 10,30%, segnale di un forte coinvolgimento dei cittadini. Con cinque quesiti che toccano questioni fondamentali, la partecipazione è più che mai cruciale per plasmare il nostro futuro. Scopriamo insieme tutte le informazioni e i dettagli del voto.

Firenze, 8 giugno 2025 – Urne aperte per il referendum. Si vota oggi, domenica 8 giugno 2025, fino alle 23. Per la giornata di domani, invece, i seggi resteranno aperti dalle 7 fino alle 15. Qui tutte le informazioni sul voto. I quesiti. Affluenza in Toscana, ore 12 . I 4 quesiti sul lavoro. Il quorum e il voto dei fuori sede. I quesiti. Cinque i quesiti per i quali gli italiani sono chiamati al voto. Quattro quesiti, promossi dalla Cgil, riguardano la disciplina del lavoro. Il quinto quesito è sulla cittadinanza ed è promosso da un Comitato formato da centinaia di associazioni e presieduto da Riccardo Magi, Sonny Olumati e Deepika Salhan. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum dell'8 e 9 giugno, l'affluenza in Toscana alle 12 è al 10,30%

