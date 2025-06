Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 l’affluenza

Alle ore 12 di oggi, domenica 8 giugno 2025, si sono aperti i seggi per il referendum che coinvolge tutta Italia, con un’affluenza già significativa nel Comune di Parma. Nelle 205 sezioni, oltre 15.000 cittadini si sono già recati a votare, dimostrando un forte interesse per le decisioni che plasmeranno il futuro del Paese. L’affluenza continua a crescere: scopriamo insieme come si sta evolvendo questa importante giornata di democrazia.

Alle ore 12 di oggi, domenica 8 giugno 2025, nelle 205 sezioni elettorali del Comune di Parma hanno votato: Referendum n.1: 14941 elettori, pari al 10,44%. Referendum n.2: 14936 elettori, pari al 10,43%. Referendum n.3: 14940 elettori, pari al 10,44%. Referendum n.4: 14943 elettori, pari al 10.

