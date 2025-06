Referendum dalle 700 aperti i seggi Si vota fino alle 2300 e domani

Oggi Milano si anima di decisioni importanti: i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 per i cinque referendum abrogativi, offrendo a cittadini e cittadine l’opportunità di esprimersi su temi cruciali. Domani si prosegue con le urne aperte dalle 7 alle 15, garantendo a tutti il tempo di partecipare attivamente. È il momento di far sentire la propria voce: il futuro del paese si costruisce anche così.

MILANO (ITALPRESS) – Aperti, questa mattina alle 7,00, i seggi per le votazioni dei 5 referendum abrogativi. Nella giornata di oggi le votazioni si terranno dalle 07:00 alle 23:00. Per la giornata di domani si voterà dalle 07:00 alle 15:00. (ITALPRESS).

