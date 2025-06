Referendum costituiti i 924 seggi a Napoli | 138 i presidenti sostituiti

A Napoli, i 924 seggi per il referendum abrogativo sono stati regolarmente costituiti, con 138 presidenti sostituiti—127 nei seggi ordinari e 11 in quelli speciali. Questo processo si inserisce in un contesto elettorale ricco di significato, che vede le recenti Europee del 2024 come un importante momento di confronto democratico. La partecipazione civica continua a essere al centro della vita politica cittadina, promuovendo un dibattito acceso e coinvolgente su temi cruciali per il futuro del Paese.

Si sono regolarmente costituiti a Napoli i 924 seggi, di cui 884 ordinari e 40 speciali, per i Referendum abrogativi. Sono complessivamente 138 i presidenti sostituiti, 127 per i seggi ordinari e 11 per quelli speciali. Nelle ultime consultazioni elettorali, le Europee del 2024, le surroghe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Referendum, costituiti i 924 seggi a Napoli: 138 i presidenti sostituiti

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Seggi Referendum Costituiti Napoli

L’invito di La Russa a non votare ai referendum potrebbe portare più persone ai seggi - Ignazio La Russa, figura controversa della politica italiana, ha attraversato un lungo percorso che lo ha portato dai palchetti neofascisti di piazza San Babila alla presidenza del Senato.

Referendum, regolarmente costituiti tutti i seggi a Napoli. Surroghe per 138 presidenti contro i 236 delle Europee 2024 #ANSA Partecipa alla discussione

Napoli, regolarmente costituiti i seggi per il referendum - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Riporta msn.com

Referendum: regolarmente costituiti i seggi, sostituiti 138 Presidenti - Si sono regolarmente costituiti i 924 seggi (884 ordinari e 40 speciali) aperti in città per i Referendum abrogativi. Come scrive napolivillage.com

Napoli apre 924 seggi per i referendum abrogativi con sostituzioni di presidenti - a Napoli 924 seggi, tra ordinari e speciali, pronti per i referendum abrogativi con 138 presidenti sostituiti; votazioni domenica e lunedì con supporto attivo per tessere elettorali negli uffici comun ... Lo riporta gaeta.it

L'Italia al voto: costituiti tutti i seggi a Napoli