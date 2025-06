Referendum Conte | In alcuni seggi viene chiesto quale scheda ritirare Atteggiamento improprio

Così il Ministro Conte commenta le recenti segnalazioni di comportamenti impropri nei seggi durante il referendum, sottolineando l'importanza della libertà di voto e la necessità di garantire un processo elettorale trasparente. È fondamentale che ogni elettore possa esprimersi senza pressioni o influenze indebite, affinché la democrazia possa esprimersi nel modo più autentico e rispettoso possibile. Su questo stiamo verificando per tutelare i diritti di tutti.

“C’è da scegliere, da pronunciarsi e non lasciare che gli altri scelgano per sé stessi. Anche a me sono arrivate delle segnalazioni di qualche elettore che è stato sollecitato preventivamente a scegliere qualche scheda ritirare, credo che sia un atteggiamento improprio da parte del personale di seggio che abbia agito così perché l’elettore deve essere libero di recarsi al seggio e di potersi lui esprimere. Su questo stiamo verificando”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, dopo aver votato al Referendum dell’8 e 9 giugno presso il seggio allestito al Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it