Referendum Comune paga nave per abitanti di Giannutri | 2 a bordo

Costo dell'operazione per il Comune circa 1.000 euro più Iva, quindi 1.200 euro, ha detto il sindaco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Comune paga nave per abitanti di Giannutri: 2 a bordo

Referendum: Comune paga nave per abitanti Giannutri, 2 a bordo - Un traghetto straordinario stamani per consentire a chi vive all'isola di Giannutri, la più piccola dell'Arcipelago toscano, di poter raggiungere il Giglio e poter votare per il referendum. (ANSA) ... Secondo msn.com

L'isola di Giannutri non ha il seggio elettorale per votare al referendum: il Comune paga un traghetto straordinario per 40 persone - L'isola ospita troppo poche persone per avere un proprio seggio, che infatti votano in quello di Giglio Porto ... Da corrierefiorentino.corriere.it

