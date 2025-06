Referendum ci siamo Due giorni per votare

Oggi in Italia si apre un importante momento di partecipazione democratica: due giorni per esprimere il proprio voto sul Referendum abrogativo, un'occasione unica per influenzare le politiche su lavoro e cittadinanza. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, anche con punti speciali a Pistoia. La tua scelta conta: partecipa e contribuisci al futuro del paese.

Inizierà questa mattina alle ore 7 la due giorni di elezioni per il Referendum abrogativo su cinque quesiti legati al lavoro ed alla cittadinanza che interesseranno anche la provincia di Pistoia. Oggi i seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 (a Pistoia ci saranno anche i seggi speciali all’interno del carcere e dell’ospedale San Jacopo). Sono cinque i quesiti sottoposti al corpo elettorale, per cinque differenti schede: in quella di colore verde si fa riferimento a Jobs act e licenziamenti illegittimi, in quella arancione alle indennità per le piccole aziende, in quella grigia si parla di tutele dei contratti a termine, in quella rossa riferimenti ad appalti e responsabilità solidale e in quella gialla i cambiamenti relativi al raggiungimento della cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, ci siamo. Due giorni per votare

