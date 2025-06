Referendum chiusi i seggi | affluenza al 22,5% Si vota anche domani dalle 7 alle 15

Si sono appena chiusi i seggi per il referendum, con un'affluenza del 22,5%. La partecipazione ha dimostrato l'interesse dei cittadini, che potranno ancora esprimersi domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. La prima giornata di voto si è conclusa con numeri significativi, ma la sfida continua: ogni voto conta e può fare la differenza per il futuro del nostro Paese e delle città coinvolte.

