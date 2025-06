Referendum Boccia | Se votano più di quelli che hanno eletto Meloni sarà un primo avviso di sfratto

Il referendum rappresenta la vera prova di democrazia, un primo segnale di attenzione e partecipazione dei cittadini. Se più persone voteranno rispetto a coloro che hanno eletto Meloni, sarà un chiaro avviso di cambiamento e di richiesta di ascolto. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli posti dall’attuale governo, il nostro impegno resta quello di raggiungere il quorum, perché ogni voto conta e può fare la differenza.

“Vedremo quanta gente avrà la sensibilità di andare a votare per il referendum. Noi faremo di tutto per raggiungere il quorum, nonostante Giorgia Meloni si sia impegnata per silenziare tutto e tutti, per non far parlare di referendum sui media, faremo di tutto per raggiungere il quorum. Ricordo che Meloni è a Palazzo Chigi per 12milioni e 300mila elettori. Se non raggiungeremo il quorum e saranno andati a votare 12milioni e 400mila elettori, cioè più gente di quella che ha consentito a Meloni di fare oggi la presidente del Consiglio, quello sarà un primo avviso di sfratto a Giorgia Meloni proprio perché lei ha scelto di posizionare tutto il centrodestra sul non voto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Boccia: “Se votano più di quelli che hanno eletto Meloni, sarà un primo avviso di sfratto”

