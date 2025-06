Referendum blitz della sinistra in spiaggia | Prima votare poi mare

Una giornata di polemiche e sorprese sulla spiaggia di Rotonda Diaz, dove attivisti di Europa Verde si sono immersi tra ombrelloni e onde per invitare i bagnanti a votare al referendum. Prima il mare, poi il voto: un blitz che ha acceso i riflettori sui temi civici e sul coinvolgimento diretto dei cittadini. Ma cosa ci riserva questa strategia di sensibilizzazione? Scopriamolo insieme.

La sinistra irrompe in spiaggia. Il motivo? L'invito al voto per il referendum. A spiegare l'iniziativa di Europa Verde è Francesco Emilio Borrelli. Il deputato, con tanto di video in cui mostra l'irruzione pro-voto, esordisce: "Attivisti, militanti e rappresentanti istituzionali di Europa Verde si sono recati questa mattina al lido Mappatella di Rotonda Diaz per invitare chi era in spiaggia ad andare ai seggi per votare per i 5 quesiti referendari. 'Prima al mare poi a votare' lo slogan lanciato dai partecipanti all’iniziativa che hanno esposto cartelli colorati per esortare i cittadini a esercitare a pieno un loro diritto fondamentale di cittadinanza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, blitz della sinistra in spiaggia: "Prima votare, poi mare"

In questa notizia si parla di: Spiaggia Votare Referendum Sinistra

Mi rendo conto che con questa roba Libero, La Verità, il Giornale ecc ci vanno a nozze. È ovviamente è un modo ripugnante di fare giornalismo e politica, però allo stesso tempo si può dire, da sinistra, che magari un po' di contegno non guasterebbe? Partecipa alla discussione

#Referendum #referendum8e9giugno Partecipa alla discussione

Salis come al mare: va a votare in canottiera e pantaloncini - L'europarlamentare di Avs si presenta al seggio in tenuta da spiagga. Bufera sui social: "Vestiti decentemente". E lancia l'appello della disperazione dopo i dati pessimi sull'affluenza: "Andate a vot ... Si legge su msn.com

L'appello anti-astensione a Torino per il referendum: caffè gratis per chi è andato alle urne e "Spiaggia del voto" - I seggi aperti domenica 8 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15. Sono 633.309 i torinesi aventi diritto al voto, ma mancano ancora scrutatori ... Secondo msn.com

Referendum, Meloni manda in tilt la sinistra: "Non votare è un diritto di tutti" - L'8 o il 9 giugno, nei giorni in cui gli elettori potranno votare in merito ai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, ... iltempo.it scrive