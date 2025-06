Referendum bassa affluenza alle urne | a Catania ha votato il 479 per cento degli elettori

In Sicilia, il referendum ha registrato una partecipazione ancora più bassa rispetto alla media nazionale, con solo il 4,54% degli elettori alle urne alle ore 12. A Catania, la percentuale di votanti si ferma al 4,79%, evidenziando una tendenza preoccupante di scarsa affluenza. Questa apatia civica apre un dibattito importante sulla motivazione degli elettori e sull’efficacia del nostro sistema democratico. Ma cosa sta frenando la partecipazione popolare?

Affluenza contenuta in Sicilia per il referendum. Secondo i dati ufficiali rilevati alle ore 12, la partecipazione degli elettori nell’Isola si è fermata al 4,54%, un dato al di sotto della media nazionale che si attesta al 7,40%. Solo la Calabria ha registrato un’affluenza più bassa, con il 4. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Referendum, bassa affluenza alle urne: a Catania ha votato il 4,79 per cento degli elettori

