Referendum alle 19 l’ affluenza media è al 156%

Alle 19, l’affluenza ai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si attesta al 15,6%, con la Toscana in testa tra le regioni più partecipative e la Calabria tra le meno coinvolte. Un dato che riflette l’interesse ancora in crescita verso questioni fondamentali per il futuro del Paese. La partecipazione democratica è un passo cruciale verso decisioni condivise, e ogni voto conta più di quanto si possa immaginare.

Roma, 8 giu. (askanews) – Alle 19 per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si sono recati alle urne il 15,6% degli aventi diritto, secondo i dati forniti dal Viminale relativi a oltre 52 mila seggi su 61.591 aperti in tutta Italia dalle 7. La Regione dove fino alle 19 si è votato di più è stata la Toscana, con un’affluenza di poco superiore al 22%.. Quella dove si è votata di meno la Calabria, con una presenza alle urne che ha lievemente in media superato il 10%. I seggi restano aperti stasera fino alle 23. Per riaprire domani dalle 7 alle 15. La consultazione referendaria è annullata se alle urne non partecipa il 50% più uno degli elettori aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Media Regione

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

L'#EmiliaRomagna è la Regione con l'affluenza più alta ai #referendum. Alle 12 ha votato una percentuale di circa il 10,9% degli aventi diritto, di oltre tre punti e mezzo più alta rispetto alla media nazionale Partecipa alla discussione

L'Italia non si merita l'Emilia Romagna. Prima in tutto, dalla cucina alla coscienza civica. Fate la secessione e lasciate il resto del Paese affogare nella merda. #referendum2025 Partecipa alla discussione

Referendum: rallenta l'affluenza in Emilia-Romagna, 21,2% - Rallenta, alle 19, l'affluenza alle urne ai referendum in Emilia-Romagna che perde, a vantaggio della Toscana, la leadership fra le regioni che hanno partecipato di più. (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Referendum, alle 19 l’ affluenza media è al 15,6% - Roma, 8 giu. (askanews) – Alle 19 per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si sono recati alle urne il 15,6% degli aventi diritto, secondo i dati forniti dal Viminale relativi a olt ... askanews.it scrive

Referendum: Emilia-Romagna è la regione con l'affluenza più alta - L'Emilia-Romagna è la Regione con l'affluenza più alta ai referendum. Alle 12 ha votato una percentuale di circa il 10,9% degli aventi diritto, di oltre tre punti e mezzo più alta rispetto alla media ... Riporta ansa.it