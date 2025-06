Referendum alle 19 in media ha votato il 166% degli aventi diritto | Meloni al seggio senza ritirare le schede

Alle 19, il dato medio di partecipazione al referendum si attesta al 16,6% degli aventi diritto, con Meloni che si presenta al seggio senza ritirare le schede. La giornata di voto si svolge in un clima di attenzione e vigilanza, mentre i nostri rappresentanti monitorano da vicino ogni sviluppo nei seggi sparsi per l’Italia. Con le urne aperte fino alle 23 oggi e domani fino alle 15, l’interesse cresce: l’esito è ancora tutto da scrivere.

