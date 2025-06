Referendum alle 19 in media ha votato il 156% degli aventi diritto | Meloni al seggio senza ritirare le schede

Alle 19, solo il 15,6% degli aventi diritto aveva già espresso il proprio voto, mentre Meloni si è recata al seggio senza ritirare le schede. La partecipazione appare ancora bassa, ma siamo pronti a monitorare ogni sviluppo sul territorio grazie alla presenza dei nostri rappresentanti. La sfida continua: l’esito dei referendum dipende anche da noi.

Abbiamo nostri rappresentanti nei seggi e prendiamo nota di tutto", ha chiarito la segretaria del Pd in riferimento a quanto starebbe accadendo in alcune zone d'Italia, dove il personale addetto chiede se si vogliono o meno ritirare le schede per votare i 5 referendum. Oggi le urne sono aperte fino alle 23, domani fino alle 15. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, alle 19 in media ha votato il 15,6% degli aventi diritto: Meloni al seggio senza ritirare le schede

