Referendum | alle 19 affluenza tra il 15 e il 16% Seggi aperti fino alle 23 I cinque quesiti

Alle 19, l’affluenza alle urne per i referendum si attesta al 15,72%, con oltre 45 mila sezioni su 61.591 aperte in tutta Italia. Un dato che mostra la partecipazione dei cittadini tra i cinque quesiti, tra cui le questioni sul lavoro e sulla cittadinanza. Le sezioni rimangono aperte fino alle 23: un momento cruciale per esprimere il proprio voto e plasmare il futuro del Paese.

AGI - È tra il 15 e il 16% il dato dell'affluenza, alle ore 19, per i referendum (cinque quesiti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza). Con i dati di oltre 45 mila sezioni, su 61.591, l'affluenza è al 15,72%. La rilevazione delle ore 12 ha fatto segnare il 7,42% di affluenza nelle 61.591 sezioni aperte oggi e domani, in Italia. Il dato è riferito al primo quesito (Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi - Abrogazione) e, rispetto agli altri quattro, può variare di qualche decimale. La regione con la più alta percentuale di votanti è l'Emilia Romagna (10,93%), quella con la percentuale più bassa è la Calabria (4,38%). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum: alle 19 affluenza tra il 15 e il 16%. Seggi aperti fino alle 23. I cinque quesiti

