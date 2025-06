Referendum alle 19 affluenza al 1616%

Alle 19, l'affluenza ai referendum si ferma al 16,16%, segnando un tonfo rispetto alle aspettative della sinistra e della Cgil. Un risultato che preoccupa, considerando i dati delle ore 12, quando si attestava appena al 7,4%. Con oltre 52 mila seggi gi√† chiusi su pi√Ļ di 61 mila in tutta Italia, il quadro appare chiaro: le urne si stanno svuotando, e il quorum sembra sempre pi√Ļ lontano.

Brutte notizie per la sinistra. Si attesta al 16,16 per cento¬†il dato dell'affluenza, alle ore 19, per i¬†referendum¬†(cinque quesiti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza). Un vero e proprio colpo basso, comunque preannunciato. Alle 12 infatti quest'ultima era¬†al 7,4. Cifre ben lontane dal quorum auspicato da sinistra¬†e Cgil.¬† Stando ai¬†dati forniti dal Viminale - e relativi a oltre 52 mila seggi su 61.591 aperti in tutta Italia dalle 7 -¬†la Regione dove fino alle 19 si √® votato di pi√Ļ √® stata la Toscana, con un'affluenza di poco superiore al 22 per cento. Quella dove si √® votata di meno, invece, √® la Calabria, con una presenza alle urne che ha superato di poco il 10%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Referendum, alle 19 affluenza al 16,16%

