Referendum alle 19 affluenza al 1616% Calabria e Sicilia in coda | entrambe sono al 10%

Alle 19, l’affluenza ai cinque referendum si attesta al 16,16%, con Emilia Romagna in testa al 21,17%. Calabria e Sicilia si collocano invece in coda, rispettivamente al 10,11% e 10,62%. Questi dati, diffusi dal Viminale, riflettono l’andamento del voto in questa fase cruciale. È interessante notare come, già alle 12, la regione più partecipata fosse sempre l’Emilia Romagna. La sfida ora è capire come evolverà il trend fino alla chiusura delle urne.

