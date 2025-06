Referendum alle 12 ha votato il 74% degli elettori

Alle ore 12, il 74% degli elettori si è già recato alle urne, dimostrando un forte impegno civico. Tuttavia, solo il 7,4% degli elettori ha espresso la propria preferenza sui cinque quesiti referendari, secondo i dati ufficiali del Viminale. Un dato che riflette l’interesse e le sfide di questa consultazione, mentre cittadini e istituzioni attendono con trepidazione il proseguimento delle operazioni di voto.

Alle 12 ha votato per i cinque quesiti referendari il 7,4% degli elettori. Lo si apprende dal sito del Viminale. Questo è il dato raccolto nelle 61.591 sezioni.

