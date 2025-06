Referendum alle 12 ha votato il 74% degli elettori | in Campania meno del 6%

Alle 12, l'affluenza alle urne per i referendum in Italia si attesta al 7,4%, con variazioni regionali significative. In Campania, invece, il dato registra appena il 5,85%, con Napoli in testa tra le province più votanti. Un quadro che riflette l'interesse ancora limitato verso le consultazioni, lasciando aperta la domanda: quale sarà l'andamento nel resto della giornata?

Alle 12 ha votato per i cinque quesiti referendari il 7,4% degli elettori. Lo si apprende dal sito del Viminale. Questo è il dato raccolto nelle 61.591 sezioni. È del 5,85% (5,96% per il quesito sulla tutela dei contratti a termine) invece l’affluenza alle urne registrata in Campania alle 12 per i referendum. La provincia dove si è votato di più è quella di Napoli (6,47), in testa all’affluenza i comuni di Portici, Pomigliano e San Giorgio a Cremano (che superano il 9%). A Napoli città il dato è del 7,51. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

