Referendum alle 12 affluenza in Campania poco sotto il 6%

Alle ore 12, l’affluenza alle urne in Campania si attesta appena sotto il 6%, con Napoli e i suoi comuni più attivi. Un dato che invita alla riflessione sulla partecipazione democratica e sull’importanza di esprimersi sui quesiti fondamentali come la tutela dei contratti a termine. Si tratta di un momento cruciale per il futuro della regione e del paese: non lasciamo che questa occasione passi inosservata.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ del 5,85% (5,96 per il quesito sulla tutela dei contratti a termine) l’affluenza alle urne registrata in Campania alle 12 per i referendum. La provincia dove si è votato di più è quella di Napoli (6,47), in testa all’affluenza i comuni di Portici, Pomigliano e San Giorgio a Cremano (che superano il 9%). A Napoli città il dato è del 7,51. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum, alle 12 affluenza in Campania poco sotto il 6%

