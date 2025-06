Referendum | alle 12 affluenza al 742% Seggi aperti fino alle 23 I cinque quesiti

Alle 12, l’affluenza alle urne ha raggiunto il 74,2%, con seggi aperti fino alle 23, per i cinque referendum che affrontano temi cruciali come lavoro, precariato, sicurezza e immigrazione. Promossi da sindacati come la Cgil e movimenti civici, queste consultazioni si svolgono in concomitanza con le elezioni amministrative regionali e comunali. Alle ore ...

AGI - Oggi, 8 giugno, e domani, si torna alle urne per votare su cinque referendum incentrati su lavoro, precariato, sicurezza del lavoro e immigrazione. Si tratta di consultazioni promosse da organizzazioni sindacali, in particolare dalla Cgil, e da alcuni movimenti civici, e che si svolgeranno in concomitanza con il secondo turno delle elezioni amministrative in diverse Regioni e comuni. Oggi i seggi resteranno aperti dalle 7.00 alle 23.00, e lunedì lo saranno dalle 7.00 alle 15.00. Cosa dicono i quesiti referendari. "Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum: alle 12 affluenza al 7,42%. Seggi aperti fino alle 23. I cinque quesiti

Referendum, la parola agli italiani. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23. I cinque quesiti - Oggi gli italiani tornano alle urne per esprimersi su cinque quesiti fondamentali che toccano il lavoro, la sicurezza e l’immigrazione.

