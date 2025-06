Referendum alle 12 affluenza al 74% | si vota fino alle 23

Alle 12, l’affluenza al referendum si attesta al 74%, con le urne aperte fino alle 23. Dopo le prime ore di voto, il Ministero dell’Interno evidenzia come il quorum sembri ancora un miraggio, con afflussi costantemente bassi, soprattutto nel Sud Italia. I cittadini sembrano ancora indecisi: quale sarà il risultato finale?

A mezzogiorno della prima delle due giornate di voto, il Ministero dell'Interno rende noti i dati dell'affluenza: il quorum resta un miraggio. Il dato rimane costantemente basso, anche nei principali centri urbani. Le punte più basse nel sud Italia.

