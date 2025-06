Referendum alle 12 affluenza al 74 per cento

Alle 12 di domenica 8 giugno, l'affluenza ai referendum è del 7,4%, segnando un calo rispetto al passato e suscitando interesse tra cittadini e istituzioni. Con i seggi aperti dalle 7 alle 23, il voto rappresenta un momento cruciale per la democrazia italiana. Domani, migliaia di elettori decideranno il destino di questioni fondamentali, rendendo questo pomeriggio un punto di svolta per il futuro del Paese.

Alle 12 di domenica 8 giugno l’ affluenza per i referendum è del 7,4 per cento. Lo rende noto il ministero dell’Interno. Il dato raccolto nelle 61.591 sezioni è in calo rispetto al referendum abrogativo sull’acqua del 2011, ultimo in cui si è votato in due giorni e soprattutto ultimo in cui è stato raggiunto il quorum, quando alla stessa ora si era recato alle urne l’11,6 per cento. I seggi sono aperti dalle 7 e chiuderanno alle 23. Domani, lunedì 9 giugno, sarà possibile votare dalle 7 alle 15. Poi lo spoglio. Per quanto riguarda l’affluenza ai ballottaggi delle Amministrative, alle ore 12 l’affluenza è al’11,88 per cento, in calo rispetto al 14,05 per cento del primo turno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum, alle 12 affluenza al 7,4 per cento

