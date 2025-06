Referendum alle 12 affluenza al 74% Calabria e Sicilia in coda | entrambe sono sotto il 5%

Alle 12, l'affluenza alle urne per il referendum si attesta al 7,4%, con alcune regioni come Sicilia e Calabria ancora in coda sotto il 5%, rispettivamente al 4,48% e al 4,38%. La regione più attiva è l'Emilia Romagna, con quasi il doppio della media. Questi dati, aggiornati dal Viminale, delineano un quadro interessante di partecipazione, mentre si avvicina il momento cruciale di questa importante consultazione popolare.

Alle 12 ha votato per i cinque quesiti referendari il 7,4% degli elettori. Lo si apprende dal sito del Viminale. Questo è il dato raccolto nelle 61.591 sezioni. La regione in cui si è votato di più è l'Emilia Romagna con il 10,93% di affluenza. Le regioni in coda sono la Sicilia con il 4,48% e la Calabria con il 4,38% (le uniche sotto il 5%).

