Referendum alla prova del quorum | urne aperte per 5 quesiti su lavoro e cittadinanza

Oggi e domani gli italiani sono chiamati a esprimersi su cinque importanti quesiti che riguardano lavoro e cittadinanza, in un appuntamento cruciale per la democrazia. La sfida più grande? Raggiungere il quorum del 50% più uno degli elettori affinché le consultazioni siano valide. Un obiettivo complesso, ma fondamentale per dare voce ai cittadini e modellare il futuro del Paese. L’affluenza sarà decisiva per l’esito di questa consultazione storica.

Oggi e domani voto su lavoro e cittadinanza affinché sia valido è necessaria un'affluenza oltre il 50% più uno degli elettori, che renderebbe valide le consultazioni, è un obiettivo tutt'altro che facile da raggiungere. Urne aperte per i cinque referendum, quattro quesiti per smontare il Jobs Act, il quinto per ridurre da 10 a 5 gli anni necessari a ottenere la cittadinanza.

Lavoro e cittadinanza: su cosa si decide e come si vota al referendum 5 i quesiti, 4 sulle tutele sul lavoro e uno sugli stranieri residenti Urne aperte dalla 7 alle 23 e domani dalla 7 alle 15 Necessario raggiungere il quorum del 50% Alessia Guerrieri Partecipa alla discussione

Urne aperte domani e lunedì per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota domani, domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sarà possibile anche votare solo per uno o alcuni dei quesiti. Qui una veloce guida. Partecipa alla discussione

