Referendum alla prova del quorum Schlein | Ci informiamo su quello che succede ai seggi

In un clima di grande fermento, le operazioni ai seggi dei referendum sono sotto stretta osservazione. La segretaria del Pd, Schlein, ha assicurato che i nostri rappresentanti sono presenti per monitorare ogni dettaglio e garantire la trasparenza. Mentre oggi e domani si vota fino a tardi e a metà giornata, resta centrale il rispetto delle regole e la tutela della democrazia. Scopriamo cosa succede realmente nei seggi e l'importanza di questo momento decisivo.

Abbiamo nostri rappresentanti nei seggi e prendiamo nota di tutto", ha chiarito la segretaria del Pd in riferimento a quanto starebbe accadendo in alcune zone d'Italia, dove il personale addetto chiede se si vogliono o meno ritirare le schede per votare i 5 referendum. Oggi le urne sono aperte fino alle 23, domani fino alle 15. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum alla prova del quorum, Schlein: “Ci informiamo su quello che succede ai seggi”

In questa notizia si parla di: Seggi Referendum Prova Quorum

L’invito di La Russa a non votare ai referendum potrebbe portare più persone ai seggi - Ignazio La Russa, figura controversa della politica italiana, ha attraversato un lungo percorso che lo ha portato dai palchetti neofascisti di piazza San Babila alla presidenza del Senato.

Tra astensionismo e strategie sul quorum, i quesiti sono quasi un dettaglio. Per il centrodestra è un regolamento di conti tutto interno alla sinistra, per Pd e alleati una prova di forza Partecipa alla discussione

Referendum, seggi aperti oggi e domani. Nordio: «Non andrò alle urne». Per il quorum 26 milioni di voti - ROMA Ci siamo. Oggi e lunedì in tutta Italia i seggi saranno aperti per i cinque referendum abrogativi - quattro sul lavoro “chiamati» dalla Cgil, uno sulla cittadinanza - ... Da ilmessaggero.it

Referendum 2025, i risultati in diretta: affluenza al 7,4% alle 12, quorum lontano. Ballottaggi a Taranto e Matera - I risultati dei Referendum 2025 e i ballottaggi delle elezioni comunali in diretta: si vota fino alle 23 di oggi, domenica 8 giugno ... Scrive fanpage.it

Referendum alla prova del quorum: 3,3 milioni di elettori in regione - In Emilia-Romagna anche 12mila fuorisede, e 219mila residenti all’estero. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 ... Si legge su bologna.repubblica.it