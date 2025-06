Referendum alla prova del quorum | alle 12 ha votato il 73% urne aperte fino alle 23

Alle 12, l'affluenza ai referendum ha raggiunto il 7,3%, in attesa di un'ampia partecipazione che potrebbe fare la differenza. Con urne aperte fino alle 23 oggi e domani fino alle 15, cittadini italiani sono chiamati a decidere su questioni cruciali: dalla revisione del Jobs Act alla riduzione dei tempi per la cittadinanza. Riusciranno gli elettori a superare il quorum del 50% più uno? Il futuro delle riforme si gioca anche qui.

L'affluenza necessaria per validare i voti è del 50% più uno degli elettori. Un obiettivo tutt'altro che facile da raggiungere. Urne aperte oggi fino alle 23 e domani fino alle 15, per i cinque referendum: quattro quesiti per smontare il Jobs Act, il quinto per ridurre da 10 a 5 gli anni necessari a ottenere la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum alla prova del quorum: alle 12 ha votato il 7,3%, urne aperte fino alle 23

In questa notizia si parla di: Referendum Urne Aperte Prova

Referendum, lo slalom dei partiti alle urne: indicazioni ‘arcobaleno’ per il voto di giugno - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, i partiti si preparano a orientare i propri elettori con indicazioni variegate, un vero e proprio "slalom" politico.

Referendum 8-9 giugno 2025: lavoro e cittadinanza alla prova delle urne Partecipa alla discussione

Referendum 2025 e elezioni, i risultati in diretta e l’affluenza: 5 quesiti alla prova del quorum, ballottaggi a Taranto e Matera - I risultati dei Referendum 2025 e i ballottaggi delle elezioni comunali in diretta: seggi aperti dalle 7, si vota fino alle 23 di oggi, domenica 8 giugno ... Segnala fanpage.it

Urne aperte in tutta Italia per il referendum, si vota fino alle 23 - Cinque i quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Magi: 'I cittadini diano una lezione di democrazia'. Oggi ci sono anche i ballottaggi in 13 Comuni, fari puntati su Taranto e Matera. (ANSA) ... ansa.it scrive

Referendum, urne aperte. Appello al voto dal palco, protesta FdI: “Vergogna” - Ai seggi oggi (7- 23) e domani (7-15). I leader del centro-sinistra contro l’astensione. Nordio: “Io non vado” ... Riporta repubblica.it