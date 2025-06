Referendum alla prima rilevazione al voto solo l' 11% dei modenesi

Non si pronuncia ancora un verdetto definitivo, ma i primi segnali indicano un forte senso civico tra i cittadini modenesi e un coinvolgimento che potrebbe segnare un trend positivo per questa tornata referendaria, dimostrando quanto sia importante partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.

L'Emilia Romagna è la regione che ha registrato l'affluenza più alta in tutto il Paese, al 10,93%. La media nazionale è infatti ferma al 7,4%. Leggermente superiore al dato regionale è quello della provincia di Modena, dove alle ore 12 si è recato alle urne l'11,21% degli elettori. Non si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Referendum, alla prima rilevazione al voto solo l'11% dei modenesi

