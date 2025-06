Referendum al voto 843mila bergamaschi

Oggi e domani, 843mila bergamaschi sono chiamati a esprimersi nel referendum, nelle 977 sezioni distribuite in tutta la provincia. Oltre 350 fuori sede si uniscono al voto, mentre nel capoluogo si contano oltre 96mila elettori, tra cui 447 neo diciottenni pronti a esercitare il loro diritto democratico. Una partecipazione che evidenzia l’importanza di questa consultazione e il coinvolgimento della nostra comunità. È il momento di far sentire la propria voce!

In questa notizia si parla di: Referendum Voto 843mila Bergamaschi

