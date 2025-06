Referendum al voto 843mila bergamaschi | alle 12 affluenza intorno al 7%

Alle 12, la Provincia di Bergamo registra un’affluenza al voto pari al 7% con oltre 843mila cittadini chiamati alle urne, tra cui più di 350 fuori sede. Nel capoluogo, 96.000 elettori si preparano a esprimere la loro scelta, supportati da una squadra composta da 111 presidenti e 333 scrutatori, tra cui 447 neo diciottenni pronti a esercitare il diritto di voto. Un momento cruciale per il futuro della nostra comunità, che coinvolge tutti, giovani e meno giovani.

