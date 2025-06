Referendum al via | urne aperte fino a lunedì alle 15 Centrodestra compatto sull’astensione

Oggi e domani, l’Italia si mobilita per decidere il suo futuro attraverso cinque referendari cruciali su lavoro e cittadinanza. Con urne aperte fino a lunedì alle 15, ogni voto conta, anche se il centrodestra si presenta compatto sull’astensione. La sfida principale riguarda il quorum, un dato determinante che potrebbe cambiare le sorti di queste consultazioni fondamentali per la nostra democrazia. La scelta è nelle mani dei cittadini.

Sì, no, o astensione: sono queste le tre opzioni per i referendum, su cui sono si vota oggi e domani, tutte di equale dignità per la Costituzione. Le urne sono aperte in tutta Italia da questa mattina per il voto sui cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Si può votare oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. La sfida si gioca sul quorum, il dato sull’affluenza è determinante, visto che affinché il referendum sia valido servirà che si esprima almeno il 50%+1 degli aventi diritto. Al voto oggi anche 13 Comuni sopra i 15mila abitanti – tra cui Taranto e Matera – per il ballottaggio delle elezioni amministrative locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum al via: urne aperte fino a lunedì alle 15. Centrodestra compatto sull’astensione

