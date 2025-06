Referendum affluenza poco sopra il 20 per cento alle 23

Alle 23, l'affluenza alle urne si ferma poco sopra il 20%, un dato che fa riflettere sull'interesse dei cittadini per questa consultazione. Con le urne chiuse anche in vista dei ballottaggi per Matera e Taranto, il quadro si fa sempre più complesso: se alle urne non si raggiungerà almeno il quorum previsto, i risultati rischiano di essere nulli. La partecipazione rappresenta il cuore della democrazia e il suo esito dipende anche da noi.

Dopo il 7,4 per cento delle 12 e il 16,16 delle 19, i compagni vedono il quorum sempre più lontano. Alle 23 urne chiuse, oltre che per i 5 Referendum, anche per i ballottaggi per l'elezione del nuovo sindaco che coinvolgono anche i capoluoghi di provincia Matera e Taranto. Sulla base di circa 2.800 seggi su un totale di 61.591 l'affluenza si aggira di poco sopra il 20 per cento. La consultazione referendaria sarà annullata se alle urne non partecipa il 50 per cento più uno degli elettori aventi diritto. Cifre di molto lontane dal quorum sperato da Maurizio Landini. "Noi abbiamo un obiettivo molto preciso", andava dicendo il segretario della Cgil specificando che "noi non abbiamo raccolto le firme per fare un atto politico, ma per cancellare le leggi, perché noi in parlamento non ci siamo e noi come sindacato e come cittadini normali non abbiamo un altro strumento se non il referendum".

Referendum: Puglia ore 12 affluenza 6,2 per cento, Italia intorno all’8 per cento Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 - Alle ore 12, la Puglia segna un’affluenza del 6,2%, mentre a livello nazionale si sfiora appena l’8%.

Votato a ora di cena, vedere gente in stampella e deambulatore ai seggi e i giovani coglioni a casa mi fa dire che il paese è finito, il che non è che una conferma di quanto ho sempre saputo. Almeno noi siamo sopra il 20% … il Veneto a livello Calabria, fingo s Partecipa alla discussione

Il 5 gennaio 1958 erano trascorse due settimane da quando il direttore Benedetti era stato condannato per diffamazione. La critica di Benedetti si rivolgeva soprattutto ai direttori e ai giornalisti che non avevano difeso la libertà di opinione https://70anni.lespres Partecipa alla discussione

