Referendum affluenza in calo Ha votato il 22% Seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15 I cinque quesiti

L'affluenza alle urne per i referendum di questa settimana registra un calo preoccupante, con solo il 22% dei cittadini che ha esercitato il diritto di voto nella prima giornata. Seggi ancora aperti oggi, lunedì, dalle 7 alle 15, offrendo un'ultima occasione per esprimersi su importanti quesiti su lavoro e cittadinanza. La partecipazione, in forte diminuzione rispetto al passato, solleva interrogativi sulla motivazione dei cittadini e sull'importanza di un’unità civica nel processo decisionale.

AGI - Alle 23 di domenica si sono chiusi i seggi per i cinque referendum, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Sarà possibile votare anche oggi, lunedì, dalle 7 alle 15. L'affluenza della prima giornata di voto si aggira attorno al 22%, secondo quanto emerge dai dati del ministero dell'Interno. Il dato è in forte calo rispetto al referendum abrogativo sull'acqua del 2011 - l'ultimo in cui si era votato in due giorni - quando il dato parziale era stato del 41%. Alle 19 di ieri il dato sull'affluenza si era attestato al 16%. Mentre la rilevazione delle ore 12 ha fatto segnare il 7,42% di affluenza nelle 61.

