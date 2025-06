Referendum affluenza flop nel casertano | alle urne meno del 5% degli elettori

Il referendum in provincia di Caserta si rivela un vero flop: alle urne, meno del 5% degli elettori si è presentato, con un'affluenza tra il 4,78% e il 4,80% alle ore 12. Un dato che mette in evidenza il disinteresse crescente verso temi fondamentali come cittadinanza e lavoro. La provincia si conferma la più pigra della Campania, con quasi tre punti percentuali sotto la media regionale, sollevando interrogativi sulla partecipazione democratica.

Affluenza tra il 4,80 e il 4,78% in provincia di Caserta, dove si vota per i 5 referendum su cittadinanza e lavoro. E’ il dato confermato dal Ministero sull’affluenza alle urne alle ore 12. La provincia di Caserta è quella con la minore affluenza in Campania (media al 5,86%) ed ha quasi tre punti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Referendum, affluenza flop nel casertano: alle urne meno del 5% degli elettori

