referendum affluenza bassa nonostante la campagna della sinistra

Nonostante una vigorosa campagna della sinistra e l’impegno personale di Elly Schlein, l’affluenza ai referendum sul mercato del lavoro e sulla cittadinanza resta deludente. Alle prime ore, solo il 7,4% degli elettori si è recato alle urne, segnalando una sfida significativa per la partecipazione democratica. Una tendenza che mette in discussione l’efficacia delle strategie di coinvolgimento e solleva dubbi sul futuro di queste consultazioni.

I referendum sul mercato del lavoro e sulla cittadinanza non sfondano, nonostante la campagna della sinistra e l’impegno in prima persona della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Una tendenza emersa sin dalle prime ore della consultazione. Alle 12 ha votato per i cinque quesiti referendari il 7,4% degli elettori aventi diritto, un dato reso noto dal Viminale dopo aver raccolto le indicazioni giunte dalle 61.591 sezioni sparse in tutta Italia. Una tendenza che pare allontanare il raggiungimento del quorum necessario perché i referendum possano essere considerati validi. Bisogna ricordare che i seggi sono stati aperti alle ore 7 di domenica 8 giugno e chiuderanno alle 23 e che ci sarà modo di votare anche nella giornata di lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Panorama.it