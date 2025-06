Referendum | affluenza al 157% alle 19 Nel 2011 era stata del 303%

Alle ore 19 di domenica 8 giugno 2025, l’affluenza ai referendum si attesta al 15,72%, un dato ancora lontano rispetto al 30,3% del 2011. Con cinque quesiti sul lavoro e sulla cittadinanza, l’interesse degli italiani sembra ancora in fase di definizione. I numeri, aggiornati su oltre 45 mila sezioni, ci invitano a riflettere sull’importanza di partecipare al voto e far sentire la propria voce nel destino del paese.

