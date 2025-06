Referendum affluenza ai minimi Alle 19 ha votato circa il 15%

Si vota su cittadinanza e lavoro: cinque i quesiti. Nel 2011 alla stessa ora aveva votato circa il 30%. Referendum, affluenza ai minimi. Alle 19 ha votato circa il 15%

#Referendum l' #affluenza alle 12 si attesta al 7,42% quindi su circa 46 milioni con diritto di voto hanno votato 3.400.000 l'obiettivo è di raggiungere il 50%+1 quindi 23milioni Solo dei psicopatici possono pensare di aver vinto se superano i 12 milioni https://el Partecipa alla discussione

Referendum. Sul sito del ministero dell'Interno i dati sull'affluenza: alle 12 ha votato circa il 7.3% degli aventi diritti, un dato omogeneo per tutti i quesiti. Tra le regioni si oscilla tra un massimo del 10.9% in Emilia Romagna e il 4.4% in Calabria.

