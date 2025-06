Referendum affluenza a terra alle 19 al 15% | La metà del 2011

Alle 19, alle urne si è recata circa la metà degli aventi diritto rispetto al 2011, segnale di una partecipazione ancora timida in questa giornata di votazioni criticali. Con i referendum e i ballottaggi alle porte, l’affluenza sarà decisiva per validare i risultati: un invito alla mobilitazione civica più che mai urgente per garantire la legittimità delle scelte popolari. L’esito del voto dipenderà dalla nostra volontà di fare sentire la propria voce.

Si sono aperte questa mattina le urne per i cinque quesiti referendari e i ballottaggi delle amministrative, ma i primi dati di affluenza evidenziano una partecipazione piuttosto contenuta. Le cifre preliminari confermano l’importanza della mobilitazione dell’elettorato per raggiungere il quorum, elemento imprescindibile per rendere validi i risultati dei referendum, ma che appare sempre più complesso da ottenere negli ultimi anni. L’esito del referendum dipenderà fortemente dall’affluenza nelle prossime ore, ma i dati parziali non lasciano ben sperare per il raggiungimento del quorum. La tendenza degli ultimi anni a un calo della partecipazione, unita alla scarsa visibilità mediatica della consultazione, potrebbe compromettere la validità del risultato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum, affluenza a terra. alle 19 al 15%: “La metà del 2011”

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Terra Metà

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.