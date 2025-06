Referendum affluenza a terra alle 12 sotto l’8% | Peggio del 2011

L’affluenza alle urne alle 12 si attesta sotto l’8%, un dato che supera addirittura il record negativo del 2011. Mentre gli italiani si preparano a esprimersi sui cinque quesiti referendari e i ballottaggi amministrativi, la partecipazione sembra frenata, sottolineando ancora una volta quanto sia cruciale coinvolgere i cittadini per garantire la validità dei risultati. L’affluenza…

Si sono aperte questa mattina le urne per i cinque quesiti referendari e i ballottaggi delle amministrative, ma i primi dati di affluenza evidenziano una partecipazione piuttosto contenuta. Le cifre preliminari confermano l’importanza della mobilitazione dell’elettorato per raggiungere il quorum, elemento imprescindibile per rendere validi i risultati dei referendum, ma che appare sempre più complesso da ottenere negli ultimi anni. L’affluenza per il voto ai referendum, rilevata alle 12, si ferma al 7,4% degli aventi diritto. I dati, elaborati da Youtrend, mostrano una partecipazione maggiore al Centro-Nord, mentre al Sud non supera il 6%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum, affluenza a terra. alle 12 sotto l’8%: “Peggio del 2011”

