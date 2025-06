Referendum abrogativi alle 12 alle urne il 739% degli aventi diritto Nelle Marche votanti al 76%

Alle urne nelle Marche, alle 12, il 73,9% degli aventi diritto si è già recato a votare, confermando l’alta partecipazione. Le urne, aperte dalle 7, accolgono anche i cittadini coinvolti nei ballottaggi comunali, mentre si preparano ad esprimersi su cinque importanti quesiti referendari: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Una giornata decisiva che definirà il futuro delle politiche sociali e lavorative della regione, coinvolgendo attivamente la comunità nelle scelte cruciali.

